Помогите плиз номер 495
Математика
Помогите плиз номер 495
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1260:630=2(ч) 2+5=7(ч) 1260:7=180(км/ч)
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