1.решите уравнение: 5(16-х)=7х-(3х+1) 2.используя формулу квадрата двучлена,вычеслите: 149 во второй степени 3. решите уравнение (х-4)(х-3)-(х-6)(х+6)=7х ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра

1.решите уравнение: 5(16-х)=7х-(3х+1) 2.используя формулу квадрата двучлена,вычеслите: 149 во второй степени 3. решите уравнение (х-4)(х-3)-(х-6)(х+6)=7х ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость