1.решите уравнение: 5(16-х)=7х-(3х+1) 2.используя формулу квадрата двучлена,вычеслите: 149 во второй степени 3. решите уравнение (х-4)(х-3)-(х-6)(х+6)=7х ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
1.решите уравнение: 5(16-х)=7х-(3х+1) 2.используя формулу квадрата двучлена,вычеслите: 149 во второй степени 3. решите уравнение (х-4)(х-3)-(х-6)(х+6)=7х ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5( 16 - x) = 7x - ( 3x + 1) 80 - 5x = 7x - 3x - 1 - 5x - 4x = - 80 - 1 - 9x = - 81 9x = 81 x= 9 2) 149^2 = 149 * 149 = 22201 3) ( x - 4)(x- 3) - ( x - 6)(x + 6) = 7x x^2 - 7x + 12 - x^2 + 36 - 7x = 0 - 14x = - 48 14x = 48 x = 48/14 x= 24/7 x= 3целыз 3/7
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Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.