Запишите ыормулу зависимости у от х,если х и у стороны прямоугольника,а его периметр равен 42 см.
Математика
Запишите ыормулу зависимости у от х,если х и у стороны прямоугольника,а его периметр равен 42 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(y+x)=42 y+x=21 y=21-x
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