В тексте "Песни..." нередко один и и те же слова употребляются в прямом и переносном смысле, в высоком и обыденном,бытовом значенит. Например: "Высоко в горы вполз Уж и лёг там...", " Уж испугался, отполз проворно...", "Подполз...

Литература

В тексте "Песни..." нередко один и и те же слова употребляются в прямом и переносном смысле, в высоком и обыденном,бытовом значенит. Например: "Высоко в горы вполз Уж и лёг там...", " Уж испугался, отполз проворно...", "Подполз он ближе к разбитой птице..." И:"Летай иль ползай,конец известен...", "Рожденный ползать - летать не может!" Где слово употребляется в прямом,где - в переносном смысле? (Из рассказа М. Горького "Песня о Соколе")

Автор: Гость