amp; - это операция: вызова функции доступа к элементу по имени разыменования в??числения адреса
Информатика
amp; - это операция: вызова функции доступа к элементу по имени разыменования в??числения адреса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно она называется - Операция взятия адреса (если это С++)
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