Однокоренное прилагательное к слову река
Русский язык
Однокоренное прилагательное к слову река
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное - речной (там чередование звуков к и ч)
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