Допоможіть.. У балоні a . літрів води. а у бочці -у 2 рази більше . З бочки використали b літрів води. Скільки літрів води залишилось у бочці ? Обчисли ,, якщо а=9, b=12
Математика
Допоможіть.. У балоні a . літрів води. а у бочці -у 2 рази більше . З бочки використали b літрів води. Скільки літрів води залишилось у бочці ? Обчисли ,, якщо а=9, b=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a*2)-b якщо а=9,b=12,то (а*2)-b=(9*2)-12=6
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