Допоможіть.. У балоні a . літрів води. а у бочці -у 2 рази більше . З бочки використали b літрів води. Скільки літрів води залишилось у бочці ? Обчисли ,, якщо а=9, b=12

Математика

Допоможіть.. У балоні a . літрів води. а у бочці -у 2 рази більше . З бочки використали b літрів води. Скільки літрів води залишилось у бочці ? Обчисли ,, якщо а=9, b=12

Автор: Гость