Транспортный налог взимается в рф только с юридических лиц?
Обществознание
Транспортный налог взимается в рф только с юридических лиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет конечно.с физических тоже.например ,ты купил машину и раз в год платишь транспортный налог.сумма налога зависит от количества лошадиных сил.
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