Помогите пожалуйста: составь словосочетание из данных глаголов и местоимений я,т??,он,она,мы,вы,они.укажи падеж. Отойти от,подойти к(о),пригласить,встать перед,вспомнить о.

Гость: Гость:

Родительный падеж:Отойти от кого? Отойти от меня,отойти от тебя,отойти от него,отойти от неё,отойти от нас,отойти от вас,отойти от них. Дательный падеж: Подойти к кому? Подойти ко мне,подойти к тебе,подойти к нему,подойти к ней,подойти к нам,подойти к вам, подойти к ним. Винительный падеж:Пригласить кого?Пригласить меня, пригласить тебя,пригласить его,пригласить её, пригласить нас,пригласить вас,пригласить их. Творительный падеж:Встать перед кем?Встать передо мной, встать перед тобой,встать перед ним,встать перед ней,встать перед нами,встать перед вами,встать перед ними. Предложный падеж:Вспомнить о ком?Вспомнить обо мне, вспомнить о тебе,вспомнить о нём,вспомнить о ней,вспомнить о нас,вспомнить о вас,вспомнить о них.