Маша принесла из леса 45 грибов ,а Петя в 4 раза больше. Бабушка высушила 160 грибов,а ??стальные грибы засолила . Сколько грибов засолила бабушка?

Математика

Маша принесла из леса 45 грибов ,а Петя в 4 раза больше. Бабушка высушила 160 грибов,а ??стальные грибы засолила . Сколько грибов засолила бабушка?

Автор: Гость