Маша принесла из леса 45 грибов ,а Петя в 4 раза больше. Бабушка высушила 160 грибов,а ??стальные грибы засолила . Сколько грибов засолила бабушка?
Математика
Маша принесла из леса 45 грибов ,а Петя в 4 раза больше. Бабушка высушила 160 грибов,а ??стальные грибы засолила . Сколько грибов засолила бабушка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45х4=180 (г.)- пинес Петя. 2)180+45 = 225 (г.) - принесли Петя и Маша вместе. 3) 225 - 160 = 65 (г.) Ответ: бабушка засолила 65 грибов.
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