Маленькое сочмнение я сижу на берегу

Гость: Гость:

Я сижу на берегу моря, всматриваясь в голубую даль. Где-то там кричат и летают чайки. Морской прибой ласково омывает ноги, иногда выбрасывая медуз на берег. Они через минуты две растворяются на солнце, или их обратно забирает прибой в море. ,На гладкой мокрой гальке приятно сидеть и думать о чем-нибудь хорошем. Полдень. В это время море удивительно спокойно, оно не волнуется. Возможно, оно тоже отдыхает, ведь порывы ветра поднимают волны, а солнце беспощадно жжет. Сейчас хорошо видно маленьких медуз, которые плавают на мелкоте. Их почти незаметно, они прозрачные. Везде тишина. В такие минуты задумываешься: " Как прекрасна жизнь! И так легко ее погубить... " ... Сильно припекло солнце. Я вхожу в воду, осторожно проходя вглубь. Вода такая чистая, прозрачная, что видно каждый камешек, каждую песчинку.