Х+(7+х)=11 х+(4+х)+х=16
Математика
Х+(7+х)=11 х+(4+х)+х=16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+7+x=11x+4+x+x=16 x+x-11x-x-x=16-4-7 -11x=5/(-11) x= -5/11 по-моему, так
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