Просклонять в Present simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицате??ьной форме (-). Я (ездить) на черное море

Английский язык
Просклонять в Present simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицате??ьной форме (-). Я (ездить) на черное море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ i go to the Black Sea     - I dont go to the Black Sea           ? Do you go to the Black Sea
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