Просклонять в Present simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицате??ьной форме (-). Я (ездить) на черное море

Английский язык

Просклонять в Present simple . Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицате??ьной форме (-). Я (ездить) на черное море

Автор: Гость