Выпиши из текста глаголы в таком порядке 1) начала действия 2) законченности действия.
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Выпиши из текста глаголы в таком порядке 1) начала действия 2) законченности действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пустился, искать, засвистели. 2) Проснулся, потянулся, облизнулся, разбежалась, убежали, улетели, умчались.
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