Назови и запиши названия не менее трех произведений искуств и изделий народных промыслов.

Окружающий мир
Назови и запиши названия не менее трех произведений искуств и изделий народных промыслов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игрушки Изделия из ткани Роспись - народный промысел Скульптуры Фотографии Музыка - произведения искусства  
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