Назови и запиши названия не менее трех произведений искуств и изделий народных промыслов.
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Назови и запиши названия не менее трех произведений искуств и изделий народных промыслов.
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Игрушки Изделия из ткани Роспись - народный промысел Скульптуры Фотографии Музыка - произведения искусства
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