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Краткая форма слова деревянный?
Русский язык
Краткая форма слова деревянный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянен,деревянна,деревянно
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