X:/18-156=626 Помогите решить!

Математика
X:/18-156=626 Помогите решить!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:18-156=626; х:18=626+156; х:18=782; х=782*18; х=14076 Ответ: 14076
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