Желтый каналец нефрона функции

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Толстый сегмент восходящего отдела петли Генле продолжается в дистальный каналец. В самом его начале расположен юкстагломерулярный аппарат, который регулирует СКФ и кровоснабжение данного нефрона на основе механизма обратной связи. Следующий отдел дистального канальца очень извитой, по резорбтивным свойствам этот отдел во многом сходен с толстым сегментом восходящего отдела петли Генле, т.е. здесь также активно реабсорбируются большинство ионов, включая натрий, калий и хлор. Проницаемость данного отдела для воды и мочевины практически равна нулю, вследствие этого пребывающая в просвете канальца жидкость становится разбавленной. По этой причине данный отдел также относят к разводящему мочу сегменту. В начальном отделе дистального канальца реабсорбируется около 5% NaCl, попавшего в мочу в результате фильтрации. Котранспортный белок перемещает ионы Na+ и Сl- из просвета канальца в клетку, а натрий-калиевая АТФ-аза удаляет натрий из клетки через базолатеральную мембрану. Ионы Сl-путем диффузии через каналы на базолатеральной поверхности мембраны перемещаются из клетки в межклеточную жидкость. Тиазидные диуретики, широко применяемые в клинике для лечения гипертонии и сердечной недостаточности, тормозят деятельность этой котранспортной системы. Вторая половина дистального канальца и следующий за ним корковый отдел собирательной трубочки имеют схожие функциональные характеристики. Морфологический состав этих отделов представлен двумя четко различаемыми типами клеток: главными и вставочными. Главные клетки реабсорбируют натрий и воду из канальцев, а также секретируют в их просвет ионы К+. Вставочные клетки реабсорбируют калий и секретируют в просвет канальца ионы Н+. Главные клетки реабсорбируют натрий и секретируют калий в просвет канальца. Реабсорбция натрия и секреция калия главными клетками зависит от активности АТФ-азы Nа+/К+-насоса на базолатеральной мембране. Этот насос поддерживает низкую концентрацию натрия в клетке, способствуя таким образом его диффузии снаружи через специализированные каналы. Секреция калия из плазмы крови в просвет канальца главными клетками осуществляется в два этапа: (1) транспорт ионов К+ в клетку за счет работы АТФ-азы Na+/K+-Hacoca, благодаря чему внутри клетки поддерживается высокая концентрация К+; (2) диффузия калия по градиенту концентрации из клетки через апикальную мембрану в жидкость в просвете канальца.Источник: http://meduniver.com/Medical/Physiology/721.html MedUniver