Чого навчає казка говорюща риба
Литература
Чого навчає казка говорюща риба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що істота, яка не може втримати жодного слова на язиці, потрапіть у халепу тому треба пильніше слідкувати тим що ми говоримо
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