Помогите решить: Кролик,Пятачок и Винни Пух ели мед. Кролик и Пятачок вдвоем съели -11 горшочков меда. Пятачок и Винни Пух - 15 горшочков меда. А Кролик и Винни Пух -14. Сколько горшочков меду съел каждый из них?
Математика
Помогите решить: Кролик,Пятачок и Винни Пух ели мед. Кролик и Пятачок вдвоем съели -11 горшочков меда. Пятачок и Винни Пух - 15 горшочков меда. А Кролик и Винни Пух -14. Сколько горшочков меду съел каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если посмотреть на данные известия, то получаем: 11+15+14= 40 горшочков. Это - как 2 Пятачка, Кролика и Винни. Ну, а далее - методом подбора, угадать, кто сколько съел -_-
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