Простите. выражение: 6а(а-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c)
Алгебра
Простите. выражение: 6а(а-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c)
Ответ(ы) на вопрос:
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6а²-6ах+6ас+6ха+6х²-6хс-6са+6сх+6с²=6а²+6х²+6с²=6(а²+х²+с²)
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