Синквейн со словами:святой,монастырь,покровитель) Помогите пожалуйста,очень срочно!!!
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Синквейн со словами:святой,монастырь,покровитель) Помогите пожалуйста,очень срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покровитель святой, блаженный молиться, верить, уповать с верой приходит истина монастырь
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