Помогите пожалуйста!!! Найдите наречия. Напишите над ними разряд и подчеркните и?? как члены предложения. Мальчик брел по тайге, почти падая от усталости. Н еожиданно лес расступился, открыв перед ним отлогий берег Енисея. У ...

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Помогите пожалуйста!!! Найдите наречия. Напишите над ними разряд и подчеркните и?? как члены предложения. Мальчик брел по тайге, почти падая от усталости. Н еожиданно лес расступился, открыв перед ним отлогий берег Енисея. У Васютки даже дух захватило - так красива, так широка была его родная река. А накануне она ему казалась обыкновенной и не очень приветливой. От радости Васютка очнулся, и даже несколько смутился, огляделся вокруг. Но никого и нигде не было, и он стал решать, куда идти; вверх или вниз по Енисею. Васютка смотрит то направо, то налево. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вот вдалеке, в верховьях реки, появился дымок. Идет пароход. Долго еще ждать его. Пароход все приближался и приближался.На нем маячили фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу. Кто-то издалека заметил его и помахал рукой.

Автор: Гость