Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного маятника? конкретней: КАК ИЗ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ: T=2pi*sqrt(m/k) T - период колебан...

Физика

Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного маятника? конкретней: КАК ИЗ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ: T=2pi*sqrt(m/k) T - период колебаний m-масса k-жёсткость пружины ПОЛУЧИТЬ ЭТУ: k=4pi^2*m/T^2

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