Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного маятника? конкретней: КАК ИЗ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ: T=2pi*sqrt(m/k) T - период колебан...

Физика
Как из формулы вывести другую формулу? Как её получить? Как вывести формулу жёсткости пружины из формулы нахождения периода колебаний пружинного маятника? конкретней: КАК ИЗ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ: T=2pi*sqrt(m/k) T - период колебаний m-масса k-жёсткость пружины ПОЛУЧИТЬ ЭТУ: k=4pi^2*m/T^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью достаточно простенькой алгебры. T = 2π√(m/k) ⇒ T² = 4π²m/k ⇒ k = 4π²m/T² Вот и всё!
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