Определить падеж, число, склонение слов. написал, озаряет, выбежала, пушистая, опушкой, земляничками.
Русский язык
Определить падеж, число, склонение слов. написал, озаряет, выбежала, пушистая, опушкой, земляничками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал- единственное число, 2 скл Озаряет - единственное число, 2 скл Выбежала- единственное число, 1 скл Пушистая- единственное число, 1 скл Опушкой- единственное число, творительный падеж, 1 скл Земляничками- множественное число, творительный падеж
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