Начерти отрезок длиной 8 см и покажи скобкой 3/4 этого отрезка.))))
Математика
Начерти отрезок длиной 8 см и покажи скобкой 3/4 этого отрезка.))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 6 см. Будет 3/4, не уверена в ответе
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