Помогите плиз по матем номер 442
Алгебра
Помогите плиз по матем номер 442
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там не чего не понятно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Математика
Как следует изменить скорость движения,чтобы в 2 раза больший,чем планировалось,п??ть преодолеть в 4 раза быстрее? СРОЧНО!!!
Русский язык
Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бод...