Как следует изменить скорость движения,чтобы в 2 раза больший,чем планировалось,п??ть преодолеть в 4 раза быстрее? СРОЧНО!!!
Математика
Как следует изменить скорость движения,чтобы в 2 раза больший,чем планировалось,п??ть преодолеть в 4 раза быстрее? СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-изнчальный путь 2х - нынешний у - время преодоления для изначального пути у/4 - время для нынешнего пути х/у - скорость изначальная 4*2х/у = 8 х/у - нынешняя скороть нужно увеличить в 8 РАЗ
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