Как следует изменить скорость движения,чтобы в 2 раза больший,чем планировалось,п??ть преодолеть в 4 раза быстрее? СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Х-изнчальный путь 2х - нынешний у - время преодоления для изначального пути у/4 - время для нынешнего пути х/у - скорость изначальная 4*2х/у = 8 х/у - нынешняя скороть нужно увеличить в 8 РАЗ