Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода
Математика
Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ ПОНЯТНО ОБЬЯСНИ ЛУЧШЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Алгебра
Вказати всі натуральні числа, які мають таку властивість: якщо закреслити першу ц??фру числа, то число зменшиться в 57 раз
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 ч, а другой- за 8 ч. Какой трактор больше вспашет: первый за 7 ч или второй за 5 ч? Напишите плиз