Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода

Математика
Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода
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НЕ ПОНЯТНО ОБЬЯСНИ ЛУЧШЕ
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