Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода

Математика

Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 часа. найдите скорость пешехода

Автор: Гость