Решите задачу : вычислите объём водорода выделившегося при взаимодействии бария ??ассой 150г с соляной кислотой
Химия
Решите задачу : вычислите объём водорода выделившегося при взаимодействии бария ??ассой 150г с соляной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba +2HCl = BaCl2 + H2 n(Ba) = 150/137 =1.095 моль n(H2) = n(Ba) = 1.095 моль V(H2) = 22.4 *1.095 = 24.5 л
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