Периметр прямоугольника равен 48 см. Найдите стороны прямоугольника, если смежные стороны относятся как 1:2.
Геометрия
Периметр прямоугольника равен 48 см. Найдите стороны прямоугольника, если смежные стороны относятся как 1:2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48÷2=24 24÷3=8 8×2=16 одна сторона 8, другая16см
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