10000-120*80+(900-750/25)*7 помогите пожалуйста решить этот пример по действием
Математика
10000-120*80+(900-750/25)*7 помогите пожалуйста решить этот пример по действием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.120*80=96002,10000-9600=4003.900-750/25=900-30=8704.870*7=60905.6090+400=6490ответ:6490
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