Помогите плиззз с номером 422 ну если сможете то все выделеные
Математика
Помогите плиззз с номером 422 ну если сможете то все выделеные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (12m-5m)*4=252 48m-20m=252 28m=252 m=9 2) (4n+3n)*11=154 77n=154 n=2 3) 45:(4m-m)=3 45:3m=3 15m=3 m=0,2 4) (19n-6n):4=26 13n/4=26 13n=104 n=8 5) (16m+5m):18=7 21m/18=7 21m=126 m=6 6) (17n-8n)*13=351 9n*13=351 117n=351 n=3
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