(9т-4ц 83кг):3+(35ц 78кг-28ц 29кг)-5т 2ц
Математика
(9т-4ц 83кг):3+(35ц 78кг-28ц 29кг)-5т 2ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим все в кг (9000-483)/3+(428-309)-5200=2839+428-309-5200=-2242
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