Подчеркните слагаемые алгебраической суммы , запишите выражение без скобок и най??ите его значение. а) 56 - 38 + (-27)-(-42)= б)-45+(-31)-(-20)+19=

Математика

Подчеркните слагаемые алгебраической суммы , запишите выражение без скобок и най??ите его значение. а) 56 - 38 + (-27)-(-42)= б)-45+(-31)-(-20)+19=

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