Подчеркните слагаемые алгебраической суммы , запишите выражение без скобок и най??ите его значение. а) 56 - 38 + (-27)-(-42)= б)-45+(-31)-(-20)+19=
Математика
Подчеркните слагаемые алгебраической суммы , запишите выражение без скобок и най??ите его значение. а) 56 - 38 + (-27)-(-42)= б)-45+(-31)-(-20)+19=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 56-38-27+42=33 б) -45-31+20+19=-37
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