Что делает боец пехоты??

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Что делает боец пехоты??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боец пехоты атакует,защищает земные ресурсы воюет за них и т.д
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