Уравнение x^2+px+q=0 где qменьше0 имеет два корня х1 и х2 . Составить приведенное уравн??ние корнями которого явл числа 1/х1 и 1/х2 Составить квадратное уравнение корни которого х1 х2 удовлетваряют каждому из условий: Х1^2...

Математика
Уравнение x^2+px+q=0 где qменьше0 имеет два корня х1 и х2 . Составить приведенное уравн??ние корнями которого явл числа 1/х1 и 1/х2 Составить квадратное уравнение корни которого х1 х2 удовлетваряют каждому из условий: Х1^2+X2^2=5
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Гость:
Во второй задаче недостаточно условий
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