Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((

Математика
Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56=7t 7t=56 t=-8 12u=204 u=-17 s/34=306 s=34*306 s=10404 125/t=25 t=0,2
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