Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((
Математика
Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56=7t 7t=56 t=-8 12u=204 u=-17 s/34=306 s=34*306 s=10404 125/t=25 t=0,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Предложения на тему зимний вечер. Ключевые слова. Рано вечереет. Холодный ветер. З??прошил всё вокруг. Узкая полоска света. В сторожке лесника. Хло...
Математика