Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((

Математика

Решите уравнение : 56=7*t 204=u*12 s:34=306 125:t=25 Пожалуйста очень нужно(((

Автор: Гость