Друзья помогите пожалуйста прошу вас срочно буду благодарна. Номер 226
Алгебра
Друзья помогите пожалуйста прошу вас срочно буду благодарна. Номер 226
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(4a³)³ 2)(0,1х в четвертой степени)³ 3)(-3/2с в пятой степени)³ 4)(-3а²у³)³ 5)(10ав²)³ 6)(-0,2в²у³)³
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