Пользуясь только знаком сложения запиши число 28 при помощи пити двоек? На заборе ??идели 8 птиц Две сороки воробей да шмель улетели Сколько птиц осталось?

Математика

Пользуясь только знаком сложения запиши число 28 при помощи пити двоек? На заборе ??идели 8 птиц Две сороки воробей да шмель улетели Сколько птиц осталось?

Автор: Гость