Пользуясь только знаком сложения запиши число 28 при помощи пити двоек? На заборе ??идели 8 птиц Две сороки воробей да шмель улетели Сколько птиц осталось?
Математика
Пользуясь только знаком сложения запиши число 28 при помощи пити двоек? На заборе ??идели 8 птиц Две сороки воробей да шмель улетели Сколько птиц осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 + 2 + 2 + 2 = 28 2) Было 8 птиц. 3 птицы (2 сороки и воробей) улетели. Осталось 8 - 3 = 5 Ответ: 5 птиц осталось.
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