Сообщение об Индия под властью англичан Всё в подробностях. Сделайте пожалуиста

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Индия — английская колония. Англичане сравнительно легко завоевали Индию, без особых потерь и руками самих индийцев. Английские вооруженные силы, состоявшие из местных солдат — сипаев, покоряли индийские княжества одно за другим. Последним в Индии свою свободу и независимость потерял Пенджаб, присоединенный к территории Ост-Индской компании в 1849 г. Около ста лет понадобилось англичанам, чтобы поставить под свой полный контроль эту огромную страну. Впервые в своей истории Индия была лишена государственной самостоятельности. Страна и раньше подвергалась завоеваниям. Но чужеземцы, оседавшие в пределах ее рубежей, старались приспособиться к условиям индийской социальной и экономической жизни. Подобно норманнам в Англии или маньчжурам в Китае, завоеватели всегда становились неотъемлемой частью существования индийского государства. Новые завоеватели были совершенно иными. Их родиной была другая и далекая страна. Между ними и индийцами лежала огромная пропасть — различие в традициях, образе жизни, привычках, системе ценностей. Англичане с презрением относились к «туземцам», чуждались и сторонились их, живя в собственном «высшем» мире. Даже рабочие и фермеры, приезжавшие в Индию, неизбежно причислялись здесь к правящему классу. Между англичанами и индийцами первоначально не было ничего общего, кроме взаимной ненависти. Англичане представляли иной — капиталистический тип цивилизации, которая не могла существовать без эксплуатации других народов.