План сообщения методы изучения жизнедеятельности клетки?

Биология
План сообщения методы изучения жизнедеятельности клетки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление, размножение, обмен веществ, дыхание
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