Почему Ассирия,долгое время подчинявшаяся другим странам смогла стать военной державой?Как вы понимаете слово"держава"

История
Почему Ассирия,долгое время подчинявшаяся другим странам смогла стать военной державой?Как вы понимаете слово"держава"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из-за прогрессивной на то время политической системы - умеренные налоги и равенство покоренных народов. по сравнению с окружающими царями-жадинами ассирия извлекала основные доходы располагаясь на торговых путях, могла себе позволить регулярную армию и деньги, обеспеченные экономикой. Держава независимое самостоятельное государство!
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