Придумайте 10-значное число, такое что первая цифра (слева) - это количество нулей в этом числе, вторая - количество единиц, третья - количество двоек, и т. .д., последняя десятая - количество девяток.

Математика

Придумайте 10-значное число, такое что первая цифра (слева) - это количество нулей в этом числе, вторая - количество единиц, третья - количество двоек, и т. .д., последняя десятая - количество девяток.

Автор: Гость