Придумайте 10-значное число, такое что первая цифра (слева) - это количество нулей в этом числе, вторая - количество единиц, третья - количество двоек, и т. .д., последняя десятая - количество девяток.
Математика
Придумайте 10-значное число, такое что первая цифра (слева) - это количество нулей в этом числе, вторая - количество единиц, третья - количество двоек, и т. .д., последняя десятая - количество девяток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 1000000000
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