Можно утверждать, что в обычной клетки идут все процессы, для живого организма

Биология
Можно утверждать, что в обычной клетки идут все процессы, для живого организма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего да, так как в клетке происходят такие процессы как питание, выделение и размножение характерные и для клеток, и для всех живых организмов.
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