Составить 4 предложение бириккен, кос создер

Қазақ тiлi
Составить 4 предложение бириккен, кос создер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біз келесі жазда Екібастұзға барамыз.Менің ата-анам өте керемет жандар.Қайталам қос сөзге:биік-биік дешен сөз жатады.
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