Представить в виде многочлена (2а-1)(4а в квадрате+2а+1)
Алгебра
Представить в виде многочлена (2а-1)(4а в квадрате+2а+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2а-1)(4а²+2а+1) = (2а-1) ((2а)² +2а*1 +1²) = = (2а)³ -1³ = 8а³ -1 (по формуле сокращенного умножения - разность кубов)
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