При выстреле из ружья пуля массой 0,09 кг вылетела со скоростью 800 м/с. На полет пули ??ошло 30% энергии, полученной от сгоревшего пороха. Какова была масса сгоревшего пороха?

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Видим масса пули 0,009 кг иначе пуля какая-то очень тяжелая. Кинетическая энергия пули равна E=mv²/2=0,009*800²/2=9*10⁻³*64*10⁴/2=9*32*10=2880 Дж То есть 30% энергии, которые пошли на полёт пули равны 2880 Дж, тогда все 100% энергии сгоревшего пороха Q=2880*100/30=9600 Дж Тепловая энергия равна Q=mq где q - удельная теплота сгорания (для пороха 3,8*10⁶ Дж/кг) Отсюда масса пороха m=Q/q=9600/3,8*10⁶=0,0025 кг = 2,5 г