Список профессий,которые относятся к торговле и общественному питанию

Технология
Список профессий,которые относятся к торговле и общественному питанию
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавец ,фасовщик,повар,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных районах применяют термометры со спиртом, а не с ртутью?
Ответить
Алгебра
Умоляю, помогите с решением! 2) Упростите выражение: a) a^2+3 дробь a^3 - 3-a дробь 3a= б) x дробь x-1 + x дробь x+1= в) x дробь x-2y - 4y...
Ответить
Биология
Содержание тимина в ДНК примерно равно 30 %. Каково содержание гуанина?
Ответить
Математика
Из двух углов прилежащих к одной стороне четырёхугольника проведены биссектрисы.найдите значение х.
Ответить
Окружающий мир
Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. Сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза.
Ответить