Список профессий,которые относятся к торговле и общественному питанию
Технология
Список профессий,которые относятся к торговле и общественному питанию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавец ,фасовщик,повар,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных районах применяют термометры со спиртом, а не с ртутью?
Алгебра
Умоляю, помогите с решением! 2) Упростите выражение: a) a^2+3 дробь a^3 - 3-a дробь 3a= б) x дробь x-1 + x дробь x+1= в) x дробь x-2y - 4y...
Математика