Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. Сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза.
Окружающий мир
Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. Сосна, липа, клён, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берёза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосна двумя,липа одной,клён одной,ель двумя,орех одной,кедр двумя, берёза одной
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